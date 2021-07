Anche il Borussia Dortmund su Thuram, ma spunta la promessa di Rose

In Francia si parla dell'interesse del Dortmund per il francese che piace anche alla Roma, ma il nuovo allenatore giallonero aveva assicurato che non avrebbe 'rubato' nessuno al Gladbach

Marcus Thuram è, insieme a Kostic (che piace anche a Lipsia e Hertha Berlino) e Luis Diaz, uno dei nomi seguiti dalla Roma per l'attacco. Con la cessione di Under e Kluivert, oltre all'esclusione di Pedro, attualmente i giallorossi hanno in rosa El Shaarawy, Mkhitaryan e Zaniolo come esterni offensivi. Sia l'armeno che il giovane 22enne, inoltre, potrebbero essere anche impiegati come trequartisti. Per questo il francese del Gladbach è entrato prepotentemente nei radar di Pinto. Anche se, verosimilmente, prima di un nuovo ingresso dovrebbe uscire prima Pedro. Su Thuram c'è anche il Napoli ma, secondo 'L'Equipe', anche il Borussia Dortmund sta pensando di portarlo in giallonero. Marco Rose è infatti a caccia dell'erede di Sancho, che andrà al Manchester United, e Thuram è uno dei giocatori più 'chiacchierati'. Anche perché Rose lo ha allenato proprio al Gladbach fino a pochi mesi fa. E proprio questo aspetto costituisce un ostacolo importante in chiave Dortmund: al suo arrivo, infatti, il giovane allenatore tedesco aveva assicurato che non avrebbe preso nessun calciatore dal suo vecchio club. "Se Rose ha detto che non lo farà, non lo farà", ha ribadito il ds Zorc. A questo punto resta da vedere se terrà fede alla sua promessa.