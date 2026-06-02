Alajbegovic vuole la Serie A. Vuole la Roma. Il talento bosniaco ha le idee chiare sul suo futuro: niente Germania, solo Italia. Il Bayer Leverkusen, però, è pronto a cederlo al miglior offerente. La richiesta è alta: 30 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore ancora agli inizi della sua carriera. A Massara piaceva molto. Con D'Amico, però, gli scenari potrebbero cambiare. Il (quasi) nuovo direttore sportivo dovrà fare le sue valutazioni e capire se il classe 2007 rientrerà davvero tra le priorità del mercato giallorosso. La pista, intanto, resta calda. La Roma continua a seguire la situazione, ma la concorrenza aumenta giorno dopo giorno. Non c'è soltanto il Napoli. Dall'Inghilterra iniziano ad arrivare i primi movimenti concreti. Come riporta il Daily Mail, Arsenal, Aston Villa e Leeds stanno monitorando con attenzione il talento bosniaco. L'asta è pronta a partire. Il Leverkusen osserva e aspetta. Chi vorrà il suo gioiello dovrà presentarsi con un'offerta all'altezza. La Roma resta alla finestra.