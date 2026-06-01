Un attacco da Champions. Al momento, all’appello ci sono Malen, Soulé e, salvo sorprese, anche Dybala. Per il rinnovo della Joya mancano soltanto gli ultimi dettagli. Ma non basta. Gasperini vuole più soluzioni e più profondità. La richiesta è chiara: servono giocatori pronti, in grado di incidere subito. Per questo motivo, come riporta Sportitalia, Kerim Alajbegovic non rappresenta più una priorità per la Roma. Pesano due fattori: la valutazione da 30 milioni di euro e la giovane età del talento bosniaco. I giallorossi, almeno per ora, sembrano orientati verso profili più affermati. In cima alla lista resta Greenwood. È lui il nome che accende le fantasie dei tifosi e che metterebbe d’accordo tutti a Trigoria. Un giocatore già pronto, con qualità e numeri importanti alle spalle. Al momento non è stata avviata alcuna trattativa vera e propria. Ci sono stati soltanto contatti con il suo entourage. Ma il quadro appare piuttosto chiaro: Alajbegovic perde terreno, Greenwood ne guadagna. E la Roma continua a lavorare per regalare a Gasperini un attacco all’altezza della Champions.