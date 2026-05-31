Alajbegovic vuole l’Italia. Il talento bosniaco ha le idee chiare per il suo futuro: l’obiettivo è la Serie A. Non dovrebbe quindi proseguire la sua esperienza al Bayer Leverkusen. Le pretendenti non mancano. La Roma lo segue da tempo ed è un profilo apprezzato in società. Potrebbe diventare uno dei nomi per rinforzare il reparto offensivo. In passato il suo profilo era monitorato con attenzione da Massara, ma ora lo scenario può cambiare con l’arrivo di D’Amico, che dovrà valutarlo tra le priorità di mercato. Situazione simile anche per il Napoli. Come riportato da Fabrizio Romano, il club azzurro aveva seguito il giocatore con interesse, ma l’arrivo di Allegri in panchina potrebbe portare a nuove valutazioni tecniche. Il futuro di Alajbegovic, quindi, è legato alle scelte dei nuovi uomini di Roma e Napoli. Solo dopo si entrerà nella fase di trattativa con il Leverkusen. E lì si aprirà un’altra storia.