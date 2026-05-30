Kerim Alajbegovic, reduce da un ottima prestazione con la maglia del Salisburgo, si è guadagnato il contro-riscatto da parte del Bayer Leverkusen. Il talentino bosniaco, però, sembra essere in uscita dalle Aspirine e nelle ultime settimane era stato spesso accostato alla Roma. Il club giallorosso, infatti, è alla ricerca di calciatori offensivi da regalare a Gasperini per la qualificazione in Champions League e il classe 2007 sembra essere uno dei nomi in cima nelle liste delle preferenze. Intanto, in vista del Mondiale, Alajbegovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset: "La Serie A è un grande campionato, mi piace. Ci sono tante grandi squadre forti, vedremo che cosa succederà ma la Serie A mi piace. Inter, Napoli, Juventus, Roma... sono squadre top. Vediamo che cosa succede. Mi sento pronto per un top club in Serie A, o in un altro campionato importante. Vediamo cosa succederà".