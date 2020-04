Al Rennes sono pazzi di Nzonzi: “È dominante. E la storia d’amore può continuare”

Il campionato francese, così come tutti quelli in Europa, si è fermato. Dovrà quindi aspettare Steven Nzonzi per capire se il suo prossimo futuro sarà ancora oltralpe. Perché il centrocampista ha lasciato la Roma in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione del Rennes alla prossima Champions League. Le cose si erano messe piuttosto bene, visto che la squadra allenata da Stéphan era terza in classifica. In Francia sono convinti che il matrimonio abbia funzionato e che ci siano tutte le carte in regola per proseguire: “Nzonzi è tranquillo, lavora nell’ombra, nel silenzio e ha convinto tutti nel club – si legge sul portale francese Footmercato -. E la società crede concretamente nella qualificazione alla prossima Champions, il che vorrebbe dire che la storia d’amore tra le due parti potrebbe continuare per un’altra stagione. E tutti ne trarrebbero beneficio”.

E lo stesso allenatore Stéphan ha parlato benissimo di lui: “È un reale valore aggiunto, come dicevamo quando è stato presentato. Ha esperienza, è maturo, ha una vera conoscenza del lavoro, qualcosa che non avevamo. È anche dominante nel settore aereo e ci dà sollievo sui calci piazzati. Attraverso la sua padronanza tecnica, ci permette di avere un legame tra difesa e attacco. È spesso il primo a far ripartire la azione e lo fa bene grazie alla sua qualità di passaggi”.