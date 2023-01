Ag. Smalling: “Chris è concentrato per ottenere nuovi successi con la Roma”

"Il futuro di Chris non è qualcosa che si gioca al Teatro dell'Opera di Roma" dice James Featherstone, agente del difensore inglese intervistato da Fabrizio Romano di SkySport - . Simile a lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo a dialogare con la Roma. "Dopo la prestazione come migliore in campo nella finale del primo titolo europeo in 61 anni della Roma. Lui è concentrato per ottenere nuovi successi con la Roma in questa stagione”. A Trigoria tiene banco il caso Zaniolo, ma il ds Tiago Pinto non può trascurare quello legato a Chris Smalling. L'Inter spinge per il divorzio tra l'inglese e la Roma.