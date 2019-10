Ag. Buchel: “Nessuna delusione. Diawara tornerà presto, per questo la Roma resterà così”

Niente Roma per Marcel Buchel. Nei giorni scorsi il suo nome è stato spesso accostato alla società giallorossa, che però ha deciso di non intervenire sul mercato dei centrocampisti svincolati e attendere il ritorno degli infortunati. Oggi Alessandro Luci, agente del calciatore che nei giorni scorsi è stato in prova con la Roma, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni:

“Diawara tornerà settimana prossima, quindi la Roma ha deciso di rimanere così. In più c’è stato un riscontro importante da parte di Mancini, i giallorossi hanno deciso di non fare un’operazione in più”.

Com’è nata l’idea di Buchel alla Roma?

“Nel momento in cui c’è stato l’ennesimo infortunio, ho avuto l’idea di sentire Petrachi. Lui mi ha dato la disponibilità per provare Marcel”.

Delusi?

“No, anzi, è stata una buona situazione per allenarsi, capire a che punto è della preparazione. Ha fatto una settimana, test di idoneità fisica e atletica, il ragazzo è integro e sta bene, ha 28 anni, vuole una nuova avventura e potrebbe dare una mano a varie squadre per completare l’organico”.