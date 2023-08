Ag. Arnautovic: “Offerta da un top club, il Bologna aveva promesso di considerarla”

Marko Arnautovic manda un messaggio chiarissimo al Bologna e lo fa attraverso il fratello-agente. Il procuratore dell'attaccante austriaco del Bologna, obiettivo concreto della Roma e gradito a Mourinho, ha parlato del suo futuro ammettendo l'offerta di un top club. “Vorremmo essere ascoltati dal Bologna, perché i patti erano stati chiari. La scorsa estate e lo scorso inverno avevamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League, e per rispetto del Bologna non avevamo fatto nulla - spiega il fratello Danijel, come riportato da 'Sky Sport' -. Quest'estate abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata, e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli”. Possibile che il mittente di questa offerta sia effettivamente la Roma, con il Bologna che però in questi giorni ha fatto muro.