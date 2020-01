Affare Under, il Milan preme: possibile inserimento di Juan Jesus

Il Diavolo non molla la presa. Secondo quanto riporta Sky Sport il Milan starebbe cercando di insistere per Under, nonostante dalla Roma non ci sia stata alcuna apertura per l’affare. I rossoneri avrebbero sempre l’intenzione mettere sul piatto Suso e starebbero cercando di inserire nell’operazione anche Juan Jesus, che arriverebbe a Milano come alternativa a Romagnoli e, in caso di emergenza, anche a Hernandez. Continuano quindi le voci di mercato relative al difensore brasiliano, soprattutto dopo il pressing della Fiorentina degli ultimi giorni. L’arrivo di Ibanez nella Capitale ridurrebbe infatti lo spazio in difesa, anche considerando le parole di stima di Fonseca su Cetin.