Affare Shomurodov, un giovane della Roma al Genoa: “no” di Pinto per Bove

Non ancora decise le contropartite. A "rischio" Ciervo, che può diventare rossoblù

Edoardo Bove è stato il giovane che insieme a Zalewski si è messo più in mostra in questo ritiro pre-campionato della Roma. Il Genoa lo ha puntato ed è stato il primo nome richiesto per chiudere il cerchio dell'affare Shomurodov. Un giovane giallorosso, fa sapere calciomercato.com, si trasferirà in rossoblù, ma difficilmente sarà il centrocampista dell'Appio-Latino. Il gm Tiago Pinto avrebbe bloccato la cessione del centrocampista, mettendo un veto sul suo nome. Restano in corsa Ciervo e Tripi, anche se quest'ultima - fa sapere il suo entourage - al momento non sarebbe sul mercato.