Addio Xhaka: rinnovo con l’Arsenal fino al 2025, manca solo l’ufficialità

Lo svizzero resterà nei Gunners dopo il corteggiamento del giallorossi

Il gol in amichevole, l'esultanza, le parole di Arteta che lo hanno di fatto blindato, la Roma che pensa alle alternative. Tutti indizi che hanno portato ad una prova: Granit Xhaka resterà all'Arsenal e lo farà con un nuovo contratto, che come riportano i media inglesi sarà fino al 2025. Ormai manca solo l'ufficialità di un accordo che era nell'aria da qualche giorno. "È bello essere tornato a casa", ha scritto dopo la partita con il Chelsea. "Casa" appunto, che resterà Londra e non sarà Roma, nonostante il corteggiamento dei giallorossi e di Mourinho. Tiago Pinto non ha rilanciato l'offerta ferma intorno ai 15 milioni, lontana dai 20 più bonus che chiedeva l'Arsenal per privarsene. Eppure dopo le partite all'Olimpico proprio da Xhaka erano arrivate delle "conferme": "Se parlo italiano? Non ancora, ma è sempre interessante imparare una nuova lingua. Tutti sanno cosa rappresenta la Roma" aveva detto dopo aver eliminato la Francia agli Europei. Non dovrà farlo, perché a meno di sorprese la sua lingua sarà ancora l'inglese.