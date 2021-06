Addio Pau Lopez: il portiere a Trigoria, trattativa avanzata col Marsiglia

Questa mattina lo spagnolo è stato al Fulvio Bernardini e si è trattenuto per un paio d'ore. In settimana può volare in Francia per la firma con i transalpini

Valerio Salviani

Pau Lopez si avvicina a grandi passi verso il Marsiglia. Questa mattina lo spagnolo è stato a Trigoria e si è trattenuto per circa due ore. Il portiere, che sta ancora svolgendo fisioterapia dopo l'infortunio alla spalla, si sta preparando per un trasferimento che appare ormai imminente. Defilato il Barcellona, che aveva pensato al romanista per il ruolo di secondo. Nel centro sportivo c'era anche El Shaarawy, arrivato nelle prime ore del mattino e già al lavoro in vista del ritiro.

Pau Lopez-Marsiglia, affare vicino: le cifre dell'accordo

La Roma e il club transalpino sono in contatto quotidiano e stanno lavorando a un accordo che prevede il prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che diventerà obbligo in base alle presenze. La fumata bianca può arrivare già questa settimana. Marsiglia al lavoro anche per Under, che però è più lontano di Pau e interessa anche a Milan e Eintracht Francoforte. Una volta chiusa la cessione dell'ex Betis, Tiago Pinto si lancerà all'assalto definitivo di Rui Patricio, per cui il Wolverhampton continua a chiedere 12 milioni. Le parti sono fiduciose nella buona riuscita della trattativa, facilitata dalla mediazione di Jorge Mendes.