Accordo Dzeko-Roma: Edin gioca e segna con l’Inter, poi l’ufficialità

Risolto il nodo legato all'ingaggio. Ora il bosniaco è un giocatore nerazzurro, tra poco l'annuncio. Potrebbe scendere in campo già oggi pomeriggio

Si è risolto da poco il contenzioso tra la Roma e Dzeko riguardante il mancato pagamento al giocatore dell'ultima mensilità (circa quattrocento mila euro). Le due parti, come riporta gazzetta.it, si sono venute incontro e hanno deciso di dividere la cifra a metà. Il calciatore è stato già inserito come titolare nell'amichevole di questa sera fra Inter e Dinamo Kiev, nella quale è già andato a segnofirmando la rete de. Dunque Dzeko a breve sarà annunciato come nuovo calciatore nerazzurro e potrà cominciare ad allenarsi sotto la guida di Simone Inzaghi, avversario di tanti derby capitolini. Potrebbe scendere già in campo oggi pomeriggio, ma l'obiettivo è farsi trovare pronto per la prima di campionato quando l'Inter affronterà il Genoa il 21 agosto alle 18:30. Si conclude definitivamente il rapporto tra Dzeko e la Roma, arrivato nel 2015 il bosniaco si è fatto strada a suon di gol fino a diventare il terzo marcatore della storia giallorossa e il miglior realizzatore delle notti europee.