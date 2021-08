Abraham-Roma, per il Chelsea una recompra superiore ai 55 milioni

Ok l'accordo tra i club: acquisto a titolo definitivo per 40 milioni più bonus e pagamento dilazionato in più anni. Ora l'incontro decisivo con il giocatore

All-in su Abraham. La Roma per il numero 9 del Chelsea si è giocata una grossa fetta della sua credibilità, ha inviato il gm Pinto a trattare direttamente a Londra e ha messo in campo anche Mourinho che ha contattato più volte il giocatore telefonicamente. È servito un lavoro diplomatico importante, ma il sì del giocatore sembra davvero vicino. Come fa sapere Sky Sport, l'accordo tra i club è definito da tempo: sarà un acquisto a titolo definitivo per 40 milioni più bonus, con pagamento spalmato su più anni. Per il Blues anche il diritto di recompra, che sarà superiore ai 55 milioni di euro. Se Abramovich rivorrà il suo prodotto delle giovanili, dovrà ricompensare la Roma con un premio molto alto. Ora manca solo l'ultima parola, che spetta ad Abraham. Da Roma a Londra, sono tutti in attesa.