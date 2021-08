Abraham, l’ok oggi o addio: Roma ottimista, ma prepara il piano B

Giallorossi pronti a virare su altri nomi se non arriverà l'ok.

La lunga attesa per Tammy Abraham sta per terminare. Oggi, probabilmente all'ora di pranzo, Tiago Pinto vedrà l'entourage del numero 9 del Chelsea per l'ultima volta. Come scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it, il gm romanista si aspetta un sì dal giocatore che spera di mettere a disposizione di Mourinho quanto prima. Nuovi slittamenti non sono contemplati. Se l'inglese continuerà a tentennare, la Roma andrà su nuovi obiettivi senza più voltarsi indietro. I giallorossi hanno dimostrato al giocatore di puntarci tanto, l'hanno accontentato economicamente (così come con il Chelsea che incasserà 45 milioni) e adesso vogliono portarlo a casa. Pinto sperava di chiudere l'affare già ieri e il club aveva pensato di farli imbarcare insieme sull'aereo per la capitale. Non succederà, ma Pinto spera di tornare con una firma che varrebbe comunque tantissimo.