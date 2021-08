Roma, arriva Abraham: oggi alle 13 a Ciampino, poi visite e firma

Il centravanti inglese è virtualmente un nuovo giocatore giallorosso. Costerà 40 milioni più bonus

La Roma ha il suo nuovo bomber. La lunga trattativa per portare Abraham nella capitale si è conclusa positivamente. Il giocatore ha accettato l'offerta dei giallorossi e viaggerà stamattina insieme al gm romanista Pinto con un volo privato da Londra, che atterrerà a Ciampino alle 13. Dopo un tampone a Trigoria, l'attaccante andrà a Villa Stuart Stuart per le visite mediche. In serata la firma sul contratto, poi via alla quarantena obbligatoria che come per Mourinho durerà cinque giorni. Sarà dunque out per il match contro il Trabzonspor, mentre dovrebbe essere almeno in panchina nell'esordio in campionato con la Fiorentina di domenica prossima.