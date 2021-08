Abraham, domani giornata decisiva: colloquio con Chelsea e giocatore

Oggi Tiago Pinto è volato a Londra per un blitz

Dzeko è partito alla volta di Milano, dove ha svolto le visite mediche con l'Inter. Nella stessa giornata Tiago Pinto è volato a Londra per un blitz: l'obiettivo è portare a RomaAbraham del Chelsea, stasera impegnato nella Supercoppa Europea. Domani, afferma Sky Sport, potrebbe essere la giornata decisiva. Il ds portoghese infatti incontrerà non solo i Blues ma anche il calciatore, per avere una risposta definitiva. Le alternative all'attaccante sono Cunha dell'Hertha Berlino, Lacazette dell'Arsenal e Muniz del Flamengo.