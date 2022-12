Abraham, a Manchester ci pensano. Dall’Inghilterra: “Allo United piace molto”

Tammy Abraham, nonostante la stagione deludente vissuta fino ad ora, continua a godere di grande stima in Premier League. Il centravanti della Roma piace infatti anche ad altri top club inglesi, ovvero Manchester United. I Red Devils avevano puntato Cody Gakpo del PSV Eindhoven, ma l'olandese si trasferirà al Liverpool e quindi la squadra di ten Hag è a caccia di altri attaccanti. Il giornalista Dean Jones, come riporta 'Give Me Sport', s ha parlato delle possibili piste di mercato per lo United, tra cui c'è anche Abraham:"Potrebbero sondarlo. Al Manchester piace molto, quindi non è escluso che possano provarci", le sue parole. Il giocatore della Roma, appena 4 gol in 20 presenze stagionali tra Serie A ed Europa League, è arrivato lo scorso anno a Trigoria per circa 40 milioni. Il Chelsea, però, ha conservato una clausola con cui può ricomprare il calciatore per 80 milioni, avendo la precedenza a parità di offerta, che si attiverà proprio nell'estate 2023. Il suo cartellino vale molto meno al momento, ma starà a lui farlo lievitare nuovamente come dopo la vittoria della Conference e rialzarsi definitivamente dopo la delusione Mondiale. In ogni caso Tammy resta osservato speciale in Premier League, dove in passato è stato accostato anche all'Aston Villa.