A Roma rispunta il norvegese Ola Solbakken. Ma il suo futuro è a Napoli

Ola Solbakken a Roma per la seconda volta in due settimane. L'attaccante norvegese del Bodo Glimt è stato avvistato di nuovo nella Capitale. Secondo quanto riportato da Il Tempo, stavolta è atterrato a Fiumicino e si è diretto a Villa Stuart, prima di ripartire alla volta della Norvegia nel tardo pomeriggio. Messa così sembrerebbe il preludio alla sua firma con i giallorossi, nel giorno in cui si attende l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Dybala che sta però slittando viste le lungaggini nella stesura dei contratti in Portogallo. Ma in realtà il futuro di Solbakken sembra essere ormai un altro. Dietro il viaggio del norvegese c'è infatti il Napoli, non è escluso che dopo i controlli alla spalla Solbakken abbia firmato il contratto per gli azzurri.