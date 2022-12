A breve incontro tra Barcellona e Bellerin: club inglesi più interessati della Roma

La Roma è ancora a caccia dell'eventuale sostituto di Rick Karsdorp. L'olandese è in uscita, sul taccuino di Pinto e Mourinho ci sono diversi nomi, con i preferiti in Spagna. Uno è Odriozola, l'altro è Hector Bellerin. Entrambi sono fuori dai progetti rispettivamente di Real Madrid e Barcellona, con l'ex Arsenal in scadenza di contratto. Come riporta 'Relevo', infatti, i blaugrana non hanno intenzione al momento di rinnovare l'accordo con Bellerin e nei prossimi giorni ci sarà anche una riunione tra le parti per capire i piani per il futuro. La Roma ha chiesto informazioni su di lui, ma ad ora ci sono club inglesi che sarebbero più interessati rispetto ai giallorossi. La sensazione è che molto dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore, che con il Barcellona ha firmato in estate per un solo anno dopo l'addio al Betis. Ma i giallorossi dovranno comunque cedere prima Karsdorp e non sarà semplice viste le condizioni dettate da Pinto: solo titolo definitivo per almeno 10 milioni.