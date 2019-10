Roma-Cagliari, il web rossoblù: “A centrocampo siamo più forti. Ninja, pensaci tu”

Sognare non costa nulla, soprattutto nell’anno del centenario: “Facciamoci un bel regalo, battiamo la Roma”. Il web del Cagliari cavalca l’onda dell’entusiasmo che è nata e cresciuta dopo un’estate fatta di colpi di mercato e ambizioni: “Abbiamo una rosa forte e completa e rispetto ai giallorossi siamo molto più squadra”.

Giovani rampanti e qualche “senatore”, un amalgama cercato e voluto dalla società per alimentare la voglia di stupire in campionato: “Abbiamo una rosa da sesto o settimo posto. A centrocampo siamo sicuramente più forti della Roma, un dettaglio che sarà fondamentale nella partita di oggi”. Fosforo, grinta e tanta corsa, accanto alla stella di Nandez e alla fantasia di Castro c’è un pezzo di cuore rossoblù: “Ninja, pensaci tu”.

Il ritorno strappalacrime di Nainggolan deve ancora trovare l’epilogo perfetto della tipica storia d’amore: “Contro la sua ex squadra farà senza dubbio la differenza. Radja è legato alla Roma ma sono convinto che vorrà dimostrare di non essere un ex giocatore. Magari segnando una doppietta”.

Alla base di un entusiasmo contagioso c’è la fiducia nella propria squadra ma soprattutto una considerazione ridimensionata nella forza della Roma: “Non sono imbattibili, anzi. I giallorossi vivono di amnesie durante le partite e con la giusta dose di impegno e cattiveria i tre punti possono arrivare tranquillamente“.