La Roma 1927 Futsal riparte dopo Catania: Active Network battuto 3-2

La doppietta di Avellino da tre punti è la medicina migliore per dimenticare in fretta la sconfitta di Catania. La Roma 1927 Futsal si rimette subito in carreggiata, battendo 3-2 l'Active Network nel turno infrasettimanale al PalaOlgiata. Gli uomini di Reale vanno in svantaggio, poi rimontano grazie ai gol di Avellino e Fortino. Block segna il nuovo pari, ma il numero 18 non ci sta e firma nel secondo tempo la rete che vale la vittoria. Consolidato il quarto posto a due giornate dalla fine della regular season, con la possibilità ancora aperta (seppur difficile) di salire fino alla seconda piazza, ora distante 4 lunghezze ma con lo scontro diretto contro la Feldi Eboli da giocare la prossima giornata.