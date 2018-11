‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fiducia ai giovani, ma Kluivert, Under e Schick si devono svegliare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non penso che Di Francesco verra esonerato in caso di sconfitta. Conterà la prestazione della Roma, ma chi si potrebbe prendere al suo posto? In campo con l’Inter ci sarà una formazione di bambini”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Monchi dimissionario in caso di esonero di Di Francesco è una generosità penosa. Nel caso in cui le cose precipitassero pagherà solo l’allenatore. Spero che non succederà”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le partite importanti come Roma-Inter sono difficili se giocate con i ragazzini. Sarebbe stato meglio avere gente come De Rossi e Dzeko”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma contro il Real Madrid ha giocato un primo tempo anche bene, fallendo un gol del vantaggio clamoroso che secondo me resterà sulla testa di Under per un po’. Per l’Inter, però, non sarà facile perché non escludo niente, può saltar fuori qualsiasi situazione. Spalletti, secondo me, un punto lo accetta anche volentieri. Kluivert si deve svegliare, così come Under e Schick. Non è drammatico giocare con i giovani”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono curioso di vedere come la Roma si rituffi in campionato dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions, così come risponderà l’Inter alla sconfitta ottenuta in Inghilterra. I giovani trovano difficoltà ad inserirsi perché arrivano in una squadra che ogni anno perde pezzi importanti di riferimento. Spero che Di Francesco possa continuare a fare il suo lavoro. Cosa si deve chiedere di più ad un allenatore dopo che gli hanno smontato la squadra? La Roma è comunque arrivata agli ottavi di Champions”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma manda via Di Francesco commette un errore, perché tutto dipende da una campagna acuisti molto incerta che ha smembrato la squadra. Schick non ha più alibi, si deve svegliare e meritare il prezzo speso. Anche Under e Kluivert devono dare le giuste risposte, mi aspetto tanto da loro. L’Inter in campionato è difficile da affrontare, è una squadra fisica. Forse, però, è meglio per la Roma perché così resterà più concentrata. Può venirne fuori un pareggio”.