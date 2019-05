Anche quest’anno, come riportano La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, in occasione della partita di domenica sera (ore 20.30) tra Roma e Parma, dove l’Olimpico saluterà il proprio capitano Daniele De Rossi, la squadra giallorossa scenderà in campo con la maglia che indosserà nella prossima stagione 2019/2020.

Non sono previsti discorsi del centrocampista di Ostia, ma Daniele saluterà i propri tifosi comprando una pagina di giornale.