Higuain-Manolas, il prezzo è giusto. Juve e Roma: ecco il grande scambio

A parte le specificità del mestiere, Gonzalo Higuain e Kostas Manolas hanno qualcosa in comune che sta invogliando i club a uno scambio di casacche: ci vogliono 36 milioni per portare via alla Roma il difensore greco, che ha una clausola per liberarsi. Caso strano, la stessa cifra chiede la Juventus per l’attaccante argentino, che poi è il prezzo fissato un anno fa con il Milan per il diritto di riscatto. L’idea c’è, i contatti pure e il grande scambio tra Roma e Juventus può decollare perché fa comodo a entrambe, anche per esigenze di bilancio, riporta La Gazzetta dello Sport.

L’interesse della Signora per Manolas non è storia recente. Si era parlato di lui già l’estate scorsa, prima del ritorno di Bonucci. La Juve lo considera valido tecnicamente (anche se caratterialmente non facile da gestire nelle dinamiche di spogliatoio) e a Sarri piace come profilo. In più il prezzo è invitante, perché i 36 milioni della clausola (33 andranno alla Roma, i restanti 3 al giocatore) sono ben più abbordabili delle cifre che girano per altri difensori . Il cambio di allenatore ha contribuito a un cambio di prospettiva: a Sarri piace Demiral (praticamente fatto col Sassuolo) e punta molto su Rugani, quindi s’accontenterebbe di un rinforzo di seconda fascia alla Benatia , con la possibilità di investire i soldi risparmiati in altri reparti. Manolas gradirebbe la nuova destinazione e anche un ritocco dell’ingaggio (il suo procuratore, Mino Raiola, spara alto: 6 milioni annui).

I giallorossi non possono opporsi di fronte al pagamento della clausola, ma hanno già messo in conto l’uscita di Manolas che garantirebbe una plusvalenza alta e necessaria. In più rilancerebbero l’attacco con un nome forte, Higuain, che arriva da una stagione non esaltante ma porta in dote una valanga di gol. La Roma è l’unico grande club italiano che ha bisogno di una punta, visto che Dzeko è destinato a vestire nerazzurro. Tutto diventerebbe più facile se la Juventus, pur di chiudere il discorso Pipita, decidesse di contribuire all’ingaggio dell’argentino, alleggerendo così i giallorossi. Oppure si tratterebbe di spalmarlo in più stagioni.

Le premesse per il grande scambio dell’estate ci sono, ma i tempi certamente non saranno brevi. La Juve deve ancora chiudere il discorso allenatore e quello, collegato, che potrebbe riguardare Emerson Palmieri, sempre con il Chelsea . E in casa Roma, che ha da poco ufficializzato il nuovo tecnico Fonseca, potrebbe scoppiare un caso Totti. Di sicuro l’addio di Higuain permetterebbe alla Juventus di proiettarsi su un altro centravanti , mentre il suo approdo alla Roma rimetterebbe in discussione il futuro già incerto di Schick, che si troverebbe davanti un concorrente difficile da scalzare.