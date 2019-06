Fonseca chiede tre assi: Lopez, Verissimo e Veretout

“Abbiamo parlato dei calciatori ma questo resta tra noi e lui”. Parole e musica di James Pallotta che, nella parte «tecnica» della lunga intervista rilasciata a Roma Radio che riguarda Paulo Fonseca, si dimostra entusiasta del suo gioco, dei suoi metodi allenamento e della disciplina che vuole imporre, dichiarandosi pronto ad accontentarlo anche sul mercato. “Il nuovo allenatore conosce i reparti in cui dobbiamo migliorare – ha detto il presidente della Roma – e chiaramente ci sono dei calciatori che gradisce di più e che forse vorrebbe vedere a Roma. Il nostro compito è provare a portargli giocatori che possano aiutarlo a ottenere risultati per il suo stile di gioco”.

A Fonseca – riporta “La Gazzetta dello Sport” piacciono i portieri bravi con i piedi, che quindi possano far partire l’azione dal basso. Così, per questo ruolo, cresce forte la candidatura di Pau Lopez, 24 anni, portiere del Betis Siviglia, che tra l’altro ha il pregio non indifferente di costare meno di Cragno (20 milioni contro i 25 chiesti dal Cagliari per l’azzurro), mentre Sirigu al momento sembra inarrivabile, a differenza di Perin, su cui la Juve sarebbe disposta ad aprire una trattativa.

Visto che Fonseca vuole una squadra corta e proprio per questo una difesa alta, gli occorrerebbe velocità nei recuperi se gli avversari attaccassero la profondità. Partendo probabilmente Manolas per il centrale si prova a stringere per Verissimo del Santos, anche se non viene perso di vista neppure Vavro del Copenaghen, oltre a Mancini dell’Atalanta. Per quanto riguarda il terzino sinistro, invece, occhi su Ismaily.

Antenne dritte anche per il ruolo di regista – fondamentale per il gioco di Fonseca – dove è noto l’interesse vivo per Veretout della Fiorentina. Ma non è il solo candidato. Interessa infatti parecchio anche Bruno Guimaraes dell’Atletico Paranense, che è in concorrenza con Florentino Luis del Benfica. Resta quindi l’ultimo tassello: un centravanti bravo coi piedi e quindi in grado di dialogare coi compagni di reparto partendo dalla trequarti. In qualche modo, il ritratto del miglior Dzeko, che a Fonseca piace tanto. Ma visto che sembra troppo tardi, attenti a Higuain.