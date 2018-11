Elsha fermo un mese? Ansia Dzeko, Pastore ok

Al netto di tutte le polemiche tra tattica e mercato, nessuno a Roma si aspettava di vivere una vigilia contro l’Inter con una tale emergenza fisica. De Rossi (ginocchio), Dzeko (coscia), Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy (flessori) salteranno di sicuro la partita, mentre da oggi Pastore e Perotti proveranno a tornare in gruppo per essere almeno convocati. Al gruppo, poi, si è aggiunto a Coric, vittima ieri di un fastidio al polpaccio.

C’è ansia, invece, per le situazioni legate a Dzeko ed El Shaarawy. Entrambi oggi saranno sottoposti ad esami strumentali. Si spera di riavere il centravanti per la partita in Sardegna, mentre sul Faraone si sussurra che il suo infortuno al flessore destro possa essere anche di secondo grado, così da costringerlo a un mese di stop. Come dire, appuntamento a gennaio.

(M. Cecchini)