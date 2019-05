E De Rossi offre ai compagni l’ultima cena da Capitano

Ha scelto Zuma, a Palazzo Fendi, nel cuore di Roma, perché è lì che in passato ha festeggiato derby vinti e gioie varie. Ha scelto un posto a cui è legato, Daniele De Rossi, per offrire ai compagni di squadra e a gran parte dello staff l’ultima cena da capitano. Tra risate ed emozioni, Daniele, dalle 22, in una terrazza riservata in pieno centro a Roma, ha invitato gli altri giocatori per una cena a base di sushi, per stare insieme, ma soprattutto per ringraziarli di tutto il supporto di questi ultimi giorni, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Domani, a Trigoria, l’ultimo allenamento, domenica sera, in un Olimpico tutto esaurito, la sua ultima partita davanti a 60mila spettatori.