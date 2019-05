Arsenal e Tottenham su Under: se parte ecco Thauvin

Cengiz Ünder piace molto sia all’Arsenal che al Tottenham, che nelle scorse settimane si sono fatte avanti con il suo entourage per capire se ci fossero o meno i margini per trattare. Risposta positiva, il giocatore ha un contratto fino al 2023, guadagna meno di due milioni a stagione, bonus inclusi, e per la Roma non è incedibile a fronte di un’offerta dai 40 milioni in su. Molto, se non tutto, dipenderà però da quello che vorranno fare nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo. A Trigoria non ci sono certezze, anche altri dirigenti col contratto in scadenza, da Bruno Conti a Balzaretti, aspettano di capire il proprio futuro, e i calciatori si guardano intorno. Se Cengiz dovesse andar via il primo nome per un esterno è quello di Thauvin, del Marsiglia, che viene monitorato dal d.s. uscente, Massara, da anni.

A sinistra

Se non arrivano conferme, anzi, su un presunto interesse da parte di alcuni club cinesi per Florenzi (in questi giorni in vacanza a Copenaghen), in Serbia sono certi che Kolarov possa salutare la Roma con un anno di anticipo per chiudere la carriera nella Stella Rossa.

In porta Perin piaceva già lo scorso anno, se lui volesse lasciare la Juventus per giocare titolare nell’anno che porta all’Europeo a Trigoria sono pronti ad accoglierlo. Altrimenti piacciono Gollini dell’Atalanta e Sirigu del Torino. In attacco piace, come detto, Thauvin, mentre appena si insedierà il nuovo d.s. sarà convocato l’agente di El Shaarawy per il rinnovo di contratto.

Capitolo De Rossi: è arrivato a Tokyo per iniziare le ferie, il pressing del Boca continua, Salah dice che non gli dispiacerebbe vederlo in Premier, lui per ora ha delegato tutto al procuratore, Sergio Berti, e per almeno 10 giorni non vuole prendere decisioni definitive.