Il Crotone: “Zenga non ha cacciato i giallorossi”. Ma il direttore dell’hotel conferma

Il quotidiano “Il Tempo” ha ricevuto dall’Fc Crotone la seguente nota: “In merito all’articolo dal titolo “Zenga “caccia” i giallorossi” pubblicato sul quotidiano Il Tempo del 20 marzo 2018 e ripreso da varie testate online, ci sembra opportuno evidenziare, per correttezza di cronaca e di informazione, che il nostro tecnico Walter Zenga non ha “cacciato” nessuna persona dall’Hotel. Lo spiacevole contrattempo è da attribuire solo e soltanto alla struttura alberghiera che ospita da circa 20 anni il Football Club Crotone e che, in virtù di un preciso accordo in essere, sapeva di non dover ospitare contemporaneamente dipendenti e/o tesserati di altre Società. Dopo un analogo episodio verificatosi lo scorso anno, la Società aveva fatto notare alla struttura l’inadempienza di tale accordo chiedendo di evitare in futuro simili situazioni, ma probabilmente l’Hotel si è solo tardivamente accorto di quanto stava accadendo sabato, tentando di rimediare in modo maldestro. Pertanto sono stati gli stessi proprietari dell’Hotel a provvedere allo spostamento dei membri del media center dell’As Roma in un’altra struttura a pochi metri di distanza, presumibilmente adducendo motivazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti”. Prendiamo atto della rettifica ma confermiamo integralmente la versione già illustrata nell’articolo in questione.

A riprova della veridicità della stessa, riteniamo a questo punto opportuno aggiungere due elementi:

1) Il direttore dell’Helios Hotel, imbarazzato per la situazione, ha motivato ai dipendenti dell’As Roma che il loro spostamento in altra struttura era stato disposto su precisa richiesta di Walter Zenga ai dirigenti dell’Fc Crotone, in quanto lo stesso allenatore si sarebbe infastidito per la presenza di telecamere e operatori dei media As Roma nell’hotel;

2) La medesima situazione, come ricorda anche l’Fc Crotone, si era verificata in occasione della gara dello scorso anno, quando sulla panchina del club rossoblù sedeva il tecnico Davide Nicola che, a differenza di Zenga, non si lamentò della presenza dei dipendenti dell’AS Roma nell’albergo dove pernottava anche la squadra. Quella volta, infatti, nessuno ha “cacciato” nessuno.