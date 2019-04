Petrachi torna in pole per il ruolo di ds

Il 1° step per la stagione che verrà è il nuovo ds. Subito dopo Pasqua Pallotta tirerà le somme sui candidati, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. In pole, ormai da qualche giorno, c’è Petrachi: l’attuale ds del Torino ha già avvertito il presidente Cairo di essere pronto ad accettare l’offerta del club giallorosso. Ai dirigenti della Roma ha dato la disponibilità a lavorare con Campos, sempre meno convinto di lasciare Lille, e con Massara che resterà con un incarico diverso, probabilmente responsabile dell’area scouting. Petrachi è stato indicato a Pallotta dal management di Trigoria. Anche Baldini ha parlato con il ds granata che può diventare la chiave per arrivare a Conte, cioè l’allenatore sul quale sta lavorando la proprietà Usa. L’alternativa principale rimane Sarri che, non ha la certezza di essere scaricato da Abramovich.