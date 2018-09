Pallotta comincia a perdere la pazienza, è furioso per il rendimento del gruppo

Eusebio Di Francesco è sotto stretta osservazione della proprietà americana: il presidente Pallotta, infuriato per la prestazione dei calciatori, non può assolutamente rischiare di perdere il treno per la prossima Champions, come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Così, se i risultati dovessero seguire il trend delle ultime 3 partite, sarebbe costretto a intervenire in prima persona, prendendo di petto la questione allenatore.

Di Francesco ha pagato i suoi cambi (Karsdorp per Florenzi e De Rossi per Pellegrini) e gli errori della difesa: “Sono arrabbiato perché quest’anno non difendiamo come una squadra. Bisogna leggere meglio le situazioni, prendiamo gol con troppa facilità. La nostra identità è stata a tratti discontinua. Mi aspettavo un approccio differente. Ma è una questione solo mentale, quando i risultati non arrivano si prendono gol ingenui ed è una cosa che va analizzata”.

Vietato criticare la preparazione atletica pianificata da Di Francesco e il suo staff (a giugno sono stai licenziati Norman e Lippie, i due preparatori voluti da Pallotta): “Voi (rivolto ai giornalisti ndc) analizzate le partite a occhio, ma noi abbiamo dati veri e se volete li leggiamo insieme perché non bisogna trovare quello che non esiste”.