“L’ultima notte da capitano” un docu-film sul numero 10

Si chiamerà “L’ultima notte da capitano” e racconterà la vita e la carriera di Francesco Totti il film documentario che la Wildside porterà sul set, a Roma, nei prossimi giorni, scrivono Pier Paolo Filippi e Ilaria Ravarino su Il Messaggero.

A dirigere il film sarà Alex Infascelli, regista e firma autorevole del documentario, già premiato nel 2016 con il David di Donatello per “S is for Stanley – Trent’anni dietro al volante per Stanley Kubrick”.

A scrivere il soggetto del documentario su Totti, infatti, è lo stesso sceneggiatore che con Infascelli collaborò per “S is for Stanley”, il romano Vincenzo Scuccimarra, già co-autore della mini serie “Il commissario Nardone” e della serie “Apnea”.

Entro questa settimana dovrebbero cominciare le riprese del film, che precedono la messa in cantiere – sempre da parte della Wildside – di una serie tv dedicata a Totti, cui sarebbero interessati – per la distribuzione – le piattaforme di Amazon e Sky.

Secondo voci insistenti ma non confermate, Alessandro Borghi sarebbe il primo possibile candidato per calarsi nei panni del campione di Porta Metronia. Si moltiplicano dunque i progetti sulla vita del calciatore della Roma, corteggiato più o meno seriamente come attore da Piersilvio Berlusconi, interessato ad averlo in una sit-com insieme alla moglie (“Avrebbero la possibilità di fare qualcosa di molto spiritoso, ne ho parlato con Ilary: magari accettassero”), e portato recentemente a teatro con lo spettacolo “Il discorso del Capitano, Roma-Genoa 3-2”, raccontato e interpretato da Giulio Manfredonia.