Con la Juve torna De Rossi. Florenzi ko: guai alla coscia

Ennesima tegola in casa Roma: Alessandro Florenzi è stato costretto a lasciare terreno di gioco del Ferraris a due minuti più recupero dalla fine del match con il Genoa per un problema alla coscia destra. Si tratta dell’infortunio muscolare numero 49 in casa Roma, scrive Giannluca Lengua su Il Messaggero.

La ripresa degli allenamenti – dopo il pari di Marassi – è stata fissata per domani, ore 11: dovrebbero rientrare in gruppo De Rossi (lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra) e Santon (problema al bicipite femorale). Entrambi proveranno a strappare una convocazione per la partita all’Olimpico con i bianconeri (domenica ore 20.30).

E Perotti? Si è fermato il 3 maggio per una lesione al bicipite femorale destro, l’argentino si sottoporrà a ulteriori terapie ma il suo impiego contro la squadra di Allegri al momento è da escludere.