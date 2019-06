Juve, jolly Higuain per Zaniolo

Per Nicolò Zaniolo la Roma non molla, ma la Juventus insiste. Proprio nelle ultime ore, come riportano Filippo Cornacchia e Fabio Riva su Tuttosport, i dirigenti giallorossi hanno incontrato l’entourage del centrocampista per discutere circa un prolungamento e soprattutto adeguamento del contratto. Obiettivo: un quinquennale.

L’intesa ancora non c’è stata, la Roma ci prova a blindare il giovane ma anche in questo caso le probabilità di vendere Zaniolo restano alte. La Juve, secondo il quotidiano sportivo torinese, vuole inserire nell’offerta Higuain, che rientrerà dal Chelsea, o in alternativa Perin e Quadrado. Occhio anche a Mandzukic, altro attaccante di peso che potrebbe tornare utile ai giallorossi per sostituire Dzeko.