Roma, su Gasperini c’è anche il Milan: il tecnico preferirebbe i rossoneri

Gian Piero Gasperini sembra l’uomo scelto dalla Roma per ricostruire il futuro. Il tecnico dell’Atalanta incontrerà venerdì il presidente Percassi (che spera di farlo restare con rinnovo e adeguamento). e gli comunicherà la scelta sul futuro. A mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi sembra esserci il Milan. Come riporta il Corriere di Bergamo, i rossoneri non solo sarebbero interessati a Gasperini, ma avrebbero anche la preferenza dell’allenatore ex Genoa. I giallorossi aspettano e dopo il rifiuto di Conte, potrebbero ritrovarsi a dover fronteggiare un nuovo no.