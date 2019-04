Qatar-Roma, conferme da Parigi

“Nonostante Pallotta abbia smentito di aver ricevuto un’offerta per la Roma, in realtà esiste un vero interesse dell’Emirato per il club italiano e che sta studiando questa ipotesi attraverso il suo principale braccio di investimento sportivo, la Qatar Sports Investments (Qsi)” ha spiegato ieri l’Equipe. Il progetto sarebbe quello di possedere più club europei per allargare la propria presenza sul Vecchio continente. La Qsi è già proprietaria del Paris Saint-Germain e siccome le regole Uefa, che normano la partecipazione alle coppe europee, vietano che due squadre appartenenti allo stesso soggetto possano competere nella stessa competizione, il Qatar utilizzerebbe altri fondi per il suo eventuale ingresso nel capitale della Roma, in modo che non ci sarebbe nessun legame giuridico o economico tra le proprietà dei due club. Lo scrive Milano Finanza.