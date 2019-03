Mercato, idea Higuain: la Roma propone Dzeko, la Juve dice “no”

È ancora tutto da definire il futuro di Gonzalo Higuain. L’attaccante, che nelle scorse ore ha dato addio alla nazionale argentina, ora è al Chelsea di Sarri in prestito dalla Juventus. A fine stagione Abramovich può rinnovare il prestito per un anno pagando 18 milioni, oppure riscattando versando 36 milioni nelle casse bianconere. Ma visto il rendimento del Pipita, sembrano operazioni al momento impossibili. Se Sarri dovesse tornare in Italia e proprio alla Roma, si riaprirebbe l’ipotesi di un arrivo di Higuain in giallorosso. Secondo il Corriere di Torino il club giallorosso avrebbe sondato il terreno con la Juve, offrendo Edin Dzeko come parziale contropartita tecnica. Da Torino è arrivato un secco “no”: Paratici non vuole mettere a bilancio una minusvalenza.