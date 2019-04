Inter-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko-ElSha super, Mirante decisivo. Flop Under e Zaniolo

Roma e Inter non si fanno male, anzi. Il punto frutto dell’1-1 a San Siro sta bene ad entrambe: i nerazzurri consolidano il terzo posto, Dzeko e compagni approfittano dei passi falsi di Milan e Lazio per restare in corsa Champions evitando di perdere contatto avendo il turno più complicato. Nei giallorossi tanti promossi: Mirante è super su Lautaro Martinez all’inizio e para tutto quello che può, benissimo anche i due centrali Fazio e Jesus (costretto ad entrare in extremis per l’infortunio di Manolas). In mezzo al campo voti alti per Cristante ma soprattutto Nzonzi, ad una delle prime vere grandi partite in giallorosso. Davanti fanno benissimo Dzeko ed El Shaarawy, i trascinatori della Roma: da rivedere invece Under (che rientrava dall’infortunio) e Zaniolo, che non ha dato quello che Ranieri si aspettava. Con il Cagliari non ci sarà per squalifica e avrà modo di recuperare le energie.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Mirante 6,5; Florenzi 6, Fazio 6,5, Jesus 6, Kolarov 6,5; Cristante 6,5, Nzonzi 7; Under 5,5 (1’ st Zaniolo 5), Pellegrini 6,5 (36′ st Kluivert n.g.), El Shaarawy 7,5; Dzeko 7. In panchina: Olsen, Fuzato, Marcano, Pastore, Coric, Riccardi, Schick, Perotti. Allenatore: Ranieri 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6,5; Florenzi 5,5, Fazio 6,5, Jesus 6,5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Nzonzi 6; Under 5 (1’ st Zaniolo 5,5), Pellegrini 5,5 (36′ st Kluivert n.g.), El Shaarawy 7; Dzeko 7. Allenatore: Ranieri 6,5.

IL TEMPO

Mirante 7; Florenzi 6, Fazio 6, Jesus 6,5, Kolarov 6,5; Cristante 6,5, Nzonzi 6,5; Under 5 (1’ st Zaniolo 5), Pellegrini 5,5 (36′ st Kluivert n.g.), El Shaarawy 7; Dzeko 6,5. Allenatore: Ranieri 6.

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6,5; Florenzi 4,5, Fazio 6, Jesus 6,5, Kolarov 6,5; Cristante 6, Nzonzi 6,5; Under 5 (1’ st Zaniolo 5,5), Pellegrini 6 (36′ st Kluivert n.g.), El Shaarawy 7; Dzeko 6,5. Allenatore: Ranieri 6,5.

IL ROMANISTA

Mirante 6,5; Florenzi 6,5, Fazio 6,5, Jesus 6,5, Kolarov 6; Cristante 6,5, Nzonzi 7; Under 5,5 (1’ st Zaniolo 5), Pellegrini 6 (36′ st Kluivert 6), El Shaarawy 7; Dzeko 6,5. Allenatore: Ranieri 6,5.