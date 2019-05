Incontro Roma-Qatar: Pallotta smentisce e non vuole cedere

Arrivano conferme sulla notizia, anticipata il 4 aprile da Milano Finanza, sull’interesse del Qatar per la Roma. Dopo che la rivelazione era stata confermata da alcuni quotidiani, ieri è stata la volta dell’agenzia AdnKronos a spiegare che il patron di Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha incontrato personalmente nella capitale rappresentanti della Roma ad aprile, ovvero nella prima metà del mese, ovvero nei giorni in cui questo giornale ha pubblicato la notizia. L’incontro (smentito però dal proprietario della Roma James Pallotta) sarebbe avvenuto in un lussuoso hotel romano, dopo che il proprietario del Psg era stato anche a Milano per una serie di appuntamenti. Secondo quanto risulta a Milano Finanza, l’interessamento del Paese arabo per la Roma è dettato anche dalla volontà dell’Emirato di estendere la propria influenza sul calcio mondiale in vista dei Mondiali del 2022 organizzati in casa ma anche per le opportunità di business legate al nuovo stadio giallorosso. Ciò detto, però, difficilmente James Pallotta cederà alle eventuali avances qatarine sin tanto che non considererà spenta la speranza di costruire il nuovo stadio.