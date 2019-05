Club in vendita: trattativa col Qatar riaperta ad aprile, ma Pallotta dice no

Un incontro ad aprile in un lussuoso hotel del centro e una distanza ancora tutta da colmare. Secondo l’Adnkronos proseguono i contatti tra la proprietà americana della Roma e il fondo del Qatar dello sceicco Al Khelaifi.

Al momento il proprietario del Psg non riterrebbe vantaggiosa la valutazione fatta da Pallotta. Ma la trattativa potrebbe riprendere a giugno.

Al Khelaifi vorrebbe allargare gli interessi del fondo Qatar Sport Investement in un’altra capitale europea anche in vista del prossimo mondiale. Pallotta in serata ha smentito in parte: «Io non ho mai incontrato lo sceicco».