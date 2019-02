Zaniolo, gelo sul rinnovo: tutta colpa di Kluivert. E così Karsdorp è rinato

Il rinnovo di Zaniolo slitta alla prossima estate, nonostante la promessa di Monchi (“Il suo rinnovo sarà il primo” le sue parole a La Gazzetta dello Sport). In questo momento l’agente di Zaniolo ha preferito rimandare, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Il giocatore deve ancora trovare continuità e chi lo rappresenta vuole capire quale sia la prospettiva del ragazzo. Nicolò ama la Roma e la città, ma il suo agente lavora per fargli ottenere il massimo e i primi colloqui con i giallorossi raccontano di posizioni distanti. Il milione e mezzo offerto in prima battuta non basta più, soprattutto perché uno come Kluivert guadagna già 2 milioni. Un argomento che ha creato problemi anche con Under. Dopo l’arrivo dell’olandese anche il suo rinnovo si è complicato. L’ultimo giovane ad essere esploso è Karsdorp. La sua nuova versione nasce da una chiacchierata con Di Francesco, che gli ha spiegato di avere grande fiducia in lui e che l’aveva visto lavorare bene. Fiducia ripagata.