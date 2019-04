Inter-Roma 1-1 LE PAGELLE: Dzeko-El Shaarawy litigate più spesso. Zaniolo, l’uovo è vuoto

Il Made in Italy di provincia che funziona e rimanda al mittente i prospetti Ikea. Prende il Toro Lautaro per le corna e dopo 8 minuti lo sbatte in terra andando a prendere una palla difficilissima sull’angolino basso. Una parata fondamentale prima di una presa in due tempi un po’ da brividi. Altra respinta a singhiozzo a fine primo tempo, poi può poco o nulla sul gol.

Scheda 1 di 12