Roma-Parma, info biglietti: da domani vendita aperta per l’ultima di campionato

OMAGGIO UNDER 14

Esclusivamente presso gli

AS Roma Store di Via del Corso

AS Roma Store di Piazza Colonna

AS Roma Store Est

Call Center (06.89386000)

potranno essere richiesti i biglietti omaggio per i ragazzi Under 14 (nati dal 1/1/2005 in poi) nei settori indicati.

L’emissione del biglietto omaggio è consentita solo per gli abbonati dello stesso settore (mostrando all’operatore l’abbonamento home/AS ROMA CARD + tagliando segnaposto), oppure a fronte dell’acquisto contestuale di un biglietto Intero.

L’accompagnatore adulto di minori di anni 14 potrà acquistare il tagliando dichiarando le generalità del minore o presentandone il codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione” avente i requisiti stabiliti nelle specifiche determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

PUNTI VENDITA

ONLINE – www.asroma.com

CALL CENTER AS ROMA – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30) / E-mail: documenti@asroma.it .

RICEVITORIE VIVATICKET ABILITATE AS ROMA/SITO WEB VIVATICKET (www.vivaticket.it).

PUNTI VENDITA SETTORI PREMIUM

CALL CENTER AS ROMA – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30). Selezionare Tasto 2 Area Premium.

LIMITAZIONI

La vendita dei biglietti per i Residenti delle Regione di provenienza della squadra ospiti è subordinata alle disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Fino a tale data l’acquisto dei biglietti da parte dei suddetti tifosi è vincolato al possesso di una Fidelity Card.

CESSIONE TITOLI D’ACCESSO

I Titolari di AS ROMA CLUB PRIVILEGE/ASROMA CARD potranno cedere i propri tagliandi acquistati in digitale a tariffa “INTERO” esclusivamente ad altro Titolare di AS ROMA CLUB PRIVILEGE/AS ROMA CARD ;

I biglietti tradizionali a tariffa "INTERO" potranno essere ceduti a chiunque. Tale possibilità è preclusa, a meno di specifica deroga prevista dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nel caso il nuovo utilizzatore sia residente nella Regione di provenienza della squadra ospite. Da tale limitazione sono comunque esenti i possessori di Tessera del Tifoso;

Il cambio utilizzatore è consentito fino ad 1h prima del calcio d'inizio. Per accedere all'impianto è necessario esibire il biglietto originale unitamente alla ricevuta di avvenuto cambio. Modalità valida per tutte le tipologie di biglietto (tradizionale/home ticketing/mobile);

Tutti i biglietti acquistati a tariffa ridotta non potranno usufruire della procedura di cambio utilizzatore.

AS ROMA RACCOMANDA E CONSIGLIA DI NON ACQUISTARE TAGLIANDI D’INGRESSO IN CIRCUITI O CANALI WEB DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI SOPRA INDICATI MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO PER POSSESSORI DI TITOLI DIGITALI

I titolari di TITOLI D’INGRESSO DIGITALI (abbonamenti o biglietti caricati sulla personale AS ROMA CLUB PRIVILEGE/AS ROMA CARD), dovranno utilizzare la tessera stessa come unico e valido titolo d’accesso ai tornelli. Ai fini degli ordinari controlli è obbligatorio esibire il TAGLIANDO SEGNAPOSTO per l’esatta identificazione della seduta.