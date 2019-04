Primavera, Roma-Torino 1-0: vantaggio di Besujien – LIVE

Alle 13:00 il fischio d’inizio del match di Primavera 1 TIM tra la Roma di Alberto De Rossi e il Torino dell’ex Federico Coppitelli. Un punto di differenza tra le due, fattore che renderà ancor più incandescente il lunch match di scena al Tre Fontane.

Tutti i risultati e le classifiche del campionato Primavera 1

LIVE

PRIMO TEMPO

35′ – Al limite dell’area di rigore D’Orazio, sempre lui, si guadagna una punizione velenosa. Va Celar con il destro, battuta bassa respinta dalla barriera

34′ – Il Toro si spinge in avanti con Petrungaro, bloccato dall’ottimo intervento di Cargnelutti

32′ – D’Orazio SCATENATO! Prova la rovesciata dall’interno dell’area di rigore ma stavolta la difesa è attenta

27′ – Ribaltamento di fronte e Roma pericolosa, sempre con D’Orazio. Si difende in extremis Gilli

26′ – Kone trova D’Ambrogio su calcio d’angolo, ma è bravo e fortunato Greco ad allontanare la minaccia. Primo squillo concreto dei ragazzi di Coppitelli

25′ – Brutto primo tempo dei granata, che al momento pagano la maggiore intensità giallorossa

23′ – Incredibile azione della Roma. Riccardi ispira D’Orazio di prima. Palla dentro per Celar che in area piccola manda fuori a portiere ormai battuto. Brutto errore dello sloveno

19′ – Intervento deciso di Kone in mezzo al campo. Per l’arbitro è fallo e giallo per il 10 del Toro

16′ – D’Orazio incontenibile sulla fascia destra. Stavolta taglia il campo saltando secco il difensore, ma nella fase di rifinitura non è preciso

8′ – GOOOOOOL! La Roma passa in vantaggio con Besuijen . Ottima azione corale della Roma, con Celar nell’area di rigore che protegge il pallone e offre l’assist al bacio per Besuijen che batte l’incolpevole Gemello. Meritato 1 a 0 giallorosso!

7′ – Riccardi con il destro dal limite dell’area impegna severamente Gemello. Ottimo avvio della squadra di De Rossi

6′ – Petrungaro, l’ex del match, sfonda sulla sinistra ed entra in area. Buona aziona difensiva in chiusura della difesa giallorossa

3′ – Pezzella ci prova con il destro dalla distanza, fuori di poco

0′ – E’ iniziato il match!

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Fuzato; Parodi, Trasciani, Cargnelutti, Semeraro; Riccardi, Pezzella, Greco; D’Orazio, Celar, Besuijen. A disp.: Cardinali, Santese, Buttaro, Nigro, Simonetti, Silipo, Cangiano, Bucri, Estrella, Darboe, Cancellieri, Berti. All.: De Rossi.

Torino (4-3-3): Gemello; Gilli, Marcos Lopez, Ferigra, Ambrogio; De Angelis, Onisa, Kone Ben; Petrungaro, Rauti, Belheir. A disp.: Trombini, Portanova, Potop, Enrici, Ghazoini, Kone, Isacco, Murati, Garetto, Moreo, Fasolino, Del Bianco All.: Coppitelli.

MARCATORI: 8′ Besuijen (R)

AMMONIZIONI: 19′ Kone (T)

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola

Assistente 1: Lorenzo Poma di Trapani

Assistente 2: Giuseppe Trischitta di Messina