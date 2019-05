Primavera, Roma-Cagliari 1-2 – LIVE

Dopo due pareggi consecutivi contro Empoli e Fiorentina, la Roma di Alberto De Rossi ha la chance di ripartire. Al Tre Fontane arriva il Cagliari di Canzi, reduce dal successo interno contro il Milan, attualmente al sesto posto in classifica. Con ancora quattro sfide prima della chiusura della regular season, i giallorossi cercheranno di strappare il massimo risultato per migliorare il proprio piazzamento e provare e superare i viola al terzo posto e, anche loro, con 47 punti.

56′ – LA ROMA RECRIMINA UN CALCIO DI RIGORE – Semeraro entra in area e viene steso da un difensore del Cagliari. Il direttore di gara fa proseguire

55′ – Ammonito il capitano rossoblù Cadili

54′ – ROMA VICINA AL PARI: Ci provano Estrella e Cangiano ma il Cagliari si salva

52′ – OCCASIONE PER LA ROMA: Palla in area da una punizione dalla trequarti di Pezzella. Celar si libera della marcatura e colpisce con un colpo di testa in tuffo. Para Daga

51′ – Ammonito Lella del Cagliari per un’entrata da dietro su Greco

50′ – Gioco ripreso. La Roma restituisce il pallone ai rossoblù

49′ – Gioco momentaneamente fermo: a terra Verde. Il Cagliari mette fuori il pallone

46′ – Sostituzione per la Roma: Estrella prende il posto di Besuijen

INIZIATO IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ – UN MINUTO DI RECUPERO

44′ – Ammonito Verde del Cagliari

43′ – GOOOOOOL! CELAR!!! I giallorossi riaprono la sfida con Celar che coglie l’assist al bacio di Pezzella e insacca

41′ – OCCASIONE CAGLIARI: Doratiotto calcia dalla distanza: la palla si stampa sulla traversa. Poco dopo Marigosu punta Bianda, si accentra e con un destro a giro sfiora il palo

40′ – Cross basso da palla inattiva di Pezzella, la retroguardia del Cagliari allontana

39′ – Calcio di punizione per la Roma

37′ – La Roma prova a costruire, ma il Cagliari controlla molto bene

29′ – GOL DE CAGLIARI: Doratiotto parte dagli undici metri e con un destro preciso spiazza Cardinali.

28′ – CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI: Cross da palla inattiva dalla trequarti. Doratiotto anticipa Cardinali che lo stende. L’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore

26′ – OCCASIONE CAGLIARI: Contropiede da parte dei rossoblù con Verde che entra in area e calcia. Blocca in tuffo Cardinali

18′ – GOL DEL CAGLIARI: Da corner il Cagliari trova l’1-0. Cross in area, la Roma non riesce ad allontanare la sfera e Carboni porta in vantaggio i rossoblù

17′ – Calcio di punizione per il Cagliari: intervento duro di Trasicani ai danni di Lombardi

14′ – Calcio d’angolo per il Cagliari: cross impreciso di Marigosu

11′ – OCCASIONE PER LA ROMA: Trasciani pesca in area Celar che di testa anticipa il portiere ma non centra lo specchio

7′ – Contropiede della Roma: Traversone di Besuijen a cercare Celar in area. Il Cagliari allontana in angolo. Giallorossi pericolosi dal corner: Daga smanaccia via

5′ – Bella azione della Roma: cross debole dalla destra di Parodi. Daga blocca

1′ – PARTITI! Calcio d’inizio per la Roma

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Cardinali; Parodi, Semeraro, Trasciani, Bianda; Pezzella, Riccardi, Greco; Besuijen, Celar, Cangiano. A disp.: Zamarion, Santese, Buttaro, Tomassini, Tripi, Bove, Silipo, Bucri, Estrella, Darboe, Cancellieri, Milnese. All.: De Rossi

Cagliari (4-3-1-2): Daga; Kouadio, Cadili, Carboni, Boccia; Kanyamuna, Marigosu, Lella; Lombardi; Verde, Doratiotto. A disp.: Cabras, Peressutti, Porru, Albini, Aly, Dore, Contini, Acella, Desogus. All.: Canzi (Squalificato)

Ammoniti: Verde

Arbitro: Cascone

Assistenti: Pellino-D’Apice