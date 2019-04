Primavera, Empoli-Roma 1-1: Montaperto risponde a Celar – LIVE

Dopo la rotonda vittoria 5 a 0 al Tre Fontane contro il Toro di Coppitelli, torna in campo la Roma Primavera di Alberto De Rossi. L’obbiettivo è quello di ottenere altri tre punti, stavolta contro l’Empoli, per puntare diritto al secondo posto attualmente occupato dai nerazzurri dell’Inter.

CRONACA

PRIMO TEMPO

19′ – Cangiano rientra con il destro e crossa in mezzo. La difesa in emergenza libera in angolo. Sul corner Celar spizza, ma Ricci è bravo a sbrogliare la situazione

16′ – Pareggio dell’Empoli. Montaperto spiazza Greco e segna il gol del pareggio di sinistro

15′ – RIGORE PER L’EMPOLI! Zelenkovs viene atterrato in area di rigore e il direttore di gara non ha dubbi

11′ – GOOOOOOOL CELAR! Vantaggio giallorosso con il centravanti di riferimento di De Rossi, che insacca dagli undici metri

10′ – RIGORE PER LA ROMA. Bove entra in area di rigore e viene steso dall’avversario

4′ – D’Orazio da posizione defilata non trova la porta. Primo squillo giallorosso

3′ – Fase di studio nel corso del primo tempo, con le squadra che si danno battaglia nella zona centrale del campo

0′ – Inizia il match al centro sportivo Monteboro

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI FC (4-3-1-2): Saro; Perretta, Matteucci, Canestrelli, Ricchi; Zelenkovs, Belardinelli, Ricci; Montaperto (C); Bertolini, Baldé.

A disposizione: Vivoli, Lattanzi, Gianneschi, Viligiardi, Milani, Seriani, Sidibe, Ekong, Čvančara, Bozhanaj.

Allenatore: Lamberto Zauli

AS ROMA (4-3-3): Greco S.; Parodi, Trasciani, Cargnelutti (C), Semeraro; Bove, Pezzella, Greco J.; D’Orazio, Celar, Cangiano.

A disposizione: Cardinali, Santese, Buttaro, Bianda, Tripi, Silipo, Besuijen, Bucri, Felipe Estrella, Zalewski, Cancellieri, Tomassini.

Allenatore: Alberto De Rossi

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona

Assistente 1: Mattia Massimino di Cuneo

Assistente 2: Paolo Cubicciotti di Nichelino

Marcatori: Celar 11′ (R); Montaperto 15′ (R)

Ammoniti: –

Espulsi: –