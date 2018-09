Trigoria, ripresa senza i nazionali. Out Perotti, Florenzi e Mirante – FOTO GALLERY

La Roma torna a Trigoria. Dopo la brutta sconfitta di venerdì scorso contro il Milan, Eusebio Di Francesco ha dato due giorni di pausa ai suoi ragazzi. Oggi pomeriggio alle 17 i giallorossi sono tornati ad allenarsi sui campi del “Bernardini” senza 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Da monitorare le condizioni fisiche di Perotti – atteso in gruppo tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima – e Florenzi. Dopo la sosta, la Roma affronterà in casa il Chievo Verona di D’Anna.

INFORTUNATI

Diego Perotti: distorsione alla caviglia sinistra, rientro in gruppo tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Alessandro Florenzi: distorsione al ginocchio sinistro, rientro dopo la sosta.

Antonio Mirante: dolore cervicale, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 17.00 – La seduta dei giallorosso comincia in palestra. Successivamente i giallorossi scenderanno in campo per effettuare un lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche, con partitella finale. Lavoro individuale per Perotti, Florenzi e Mirante. Assenti i 13 calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

GIOCATORI IMPEGNATI IN NAZIONALE

Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo – Italia

Luca Pellegrini – Italia Under 20

Steven Nzonzi – Francia

William Bianda – Francia Under 19

Justin Kluivert – Olanda

Cengiz Under – Turchia

Patrik Schick – Repubblica Ceca

Aleksandar Kolarov – Serbia

Robin Olsen – Svezia

Edin Dzeko – Bosnia

Kostas Manolas – Grecia