Trigoria, esercitazioni tattiche e atletiche per la Juve: Perotti torna in gruppo

La Roma si è ritrovata come di consueto questa mattina alle 11 a Trigoria per l’allenamento odierno. Ranieri, dopo aver parlato in conferenza stampa, si è messo al lavoro per la sfida contro la Juventus, decisiva nella corsa Champions. Una sconfitta potrebbe significare la fine dei giochi per i giallorossi, che potranno però contare sul ritorno di De Rossi. Buone notizie anche per Perotti, che è tornato in gruppo e dunque si candida per la convocazione.

INFORTUNATI

Diego Perotti: dolore al bicipite femorale destro, in dubbio per la Juventus.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – I giallorossi si ritrovano per la seduta odierna. Buone notizie per Ranieri, che dopo il ritorno di De Rossi, Santon e Florenzi, ritrova in gruppo anche Perotti. Come al solito seduta di circa un’ora per il tecnico, divisa tra esercitazioni tattiche e atletiche. Fine sessione con tiri in porta e cross provenienti dalle fasce.

PROBABILE FORMAZIONE

Ranieri ritrova De Rossi e Santon dopo i rispettivi infortuni. Per la sfida con la Juve conferme per El Shaarawy e Dzeko, Pastore insidia Pellegrini. A destra Kluivert, Zaniolo e Under si sfidano per una maglia.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.